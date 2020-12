Fix! Zwei Jahre Doping-Sperre für Russland

Russland bleibt von den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio und den Winterspielen 2022 in Peking ausgeschlossen! Neben dem Aus für Olympia und Paralympics dürfte den Russen auch der Start bei Weltmeisterschaften wie der Fußball-WM 2022 in Katar versagt bleiben. Immerhin: Der Internationale Sportgerichtshof halbierte am Donnerstag in seinem Urteil zum Berufungsverfahren die von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA verhängte Vierjahressperre.