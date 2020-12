Fake-Polizist stahl Vermögen

Am Montag klingelte am frühen Nachmittag plötzlich das Telefon der Pensionistin und ein vermeintlicher Polizist meldete sich: Bei einem festgenommenen Einbrecher soll ein Zettel mit Name und Adresse der 79-Jährigen sichergestellt worden sein. Naheliegend, dass sie als nächstes Opfer auserkoren sei. Die Frau war überzeugt, mit einem Kriminalbeamten zu sprechen und beantwortet naturgemäß die Fragen der „Exekutive“. Inklusive Details über etwaige Bargeldbestände, Schmuck und Münzen in einem Tresor. Die Kriminellen fackelten nicht lange: Ein „Kollege“ kam vorbei, um die Wertsachen sicherheitshalber abzufotografieren. Vor dem Coup richtete das ahnungslose Opfer die Beute fein säuberlich auf dem Küchentisch her, und der angerückte Täter samt gefälschtem Dienstausweis brauchte nur noch zuzugreifen und zu flüchten. Der Wert der Beute dürfte sich auf rund 50.000 Euro belaufen, eine Alarmfahndung nach den Tätern verlief bisher negativ.