Zwei Großprojekte auf Aflenzer Bürgeralm geplant

Der Chalet-Trend hat auch die Aflenzer Bürgeralm erreicht: Fünf bis sieben Hütten plus ein Zentralgebäude mit Gastro-Betrieb und Sauna sollen es werden, die Investor Stefan Pierer bauen lässt. „Die Planung läuft seit fast drei Jahren, es ist bisher am Standort für das Zentralgebäude gescheitert“, sagt Günther Essenko, Geschäftsführer von Pierers Leben in Aflenz Immobilienverwaltung GmbH. Nun habe man gemeinsam mit der Kommune einen guten Platz für das Projekt gefunden: Im Wald rechts neben der Bergstation des Sessellifts.