Italiens Einwohnerzahl nun unter 60 Millionen

2,8 Millionen Einwohner in Rom

Die meisten Italiener (16,8 Prozent) leben in der Lombardei, gefolgt von der Region Latium mit der Hauptstadt Rom (9,7 Prozent). Italiens meistbevölkerte Stadt ist laut Istat-Angaben Rom mit 2,8 Millionen Einwohnern, die kleinste Kommune ist das Bergdorf Morterone in der lombardischen Provinz Lecco mit 30 Einwohnern.