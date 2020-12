ÖSV-Damen: In einem Jahr ein Quantensprung

Am Montag waren acht im zweiten Durchgang dabei, fünf in den Top 13. Und mit Katharina Liensberger (5.) und Stephanie Brunner (6.) zwei mit Chancen aufs Podium. Brunner durfte nach Rang vier in Lauf eins auf den ersten ÖSV-Podestplatz in dieser Disziplin seit fast einem Jahr (Liensberger in Lienz) spekulieren, baute dann ein paar Fehler ein.