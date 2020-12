Feuer könnte zum Schutz des Schilfgürtels dienen

Der Klimawandel geht auch am Schilfgürtel rund um den Neusiedler See nicht spurlos vorüber. Sowohl der Natur- und der Artenschutz, wie auch die Schilfernte-Betrieb müssen sich an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Ein seit 2018 laufendes EU-Projekt zum Erhalt des Schilfgürtel bringt überraschende Erkenntnisse.