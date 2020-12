„Es muss ein Umdenken stattfinden“

"Warum stehe ich immer wieder vor Ihrem Arbeitsplatz? Weil Sie in der Position sind, an Entscheidungen mitzuwirken!" So steht es in einem der 43 Briefe, die von den Klimaaktivisten persönlich an die Landtagsabgeordneten und Landesräte geschrieben wurden. Landtagspräsident Harald Sonderegger und Landesrat Johannes Rauch nahmen die Post gestern vor dem Landhaus entgegen. Mit im Gepäck hatten die jungen Aktivisten ein Transparent, auf dem "#FightFor1Point5" zu lesen war - die Erderwärmung soll bis 2030 auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Dieses Ziel wurde im Pariser Klimaabkommen festgehalten, das heute vor genau fünf Jahren verabschiedet wurde.