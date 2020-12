Christoph wollte unbedingt zum Test

Ohne Anmeldung kommen

Bis Montag besteht in Oberösterreich noch die Möglichkeit, dem guten Beispiel von Christoph zu folgen. Der nach dem ersten Tag, am Freitag, noch flaue Andrang, bekam am Samstag etwas Rückenwind, nachdem LH Thomas Stelzer betont hatte, dass man sich auch ohne Anmeldung testen lassen kann. Das zeigen auch die Zahlen der Landesstatistiker: 172.000 Landsleute hatten sich für Freitag und Samstag online angemeldet, 213.409 Tests wurden durchgeführt (Stand: Samstag, 21.00 Uhr) und 0,35 Prozent, konkret 757, waren positiv. Auch Lokalaugenscheine bei Teststraßen bestätigen diese Zahlen. „In Unterweißenbach etwa waren die Anmeldungen eher verhalten, zeitweise kamen aber dann so viele Personen, dass es zu kurzen Wartezeiten kam“, sagte ein Krisenstab-Sprecher.