600 Schädel in Azteken-Mauer in Mexiko gefunden

Nach fünfjährigen Ausgrabungen haben Forscher in einer Azteken-Ruine in Mexiko-Stadt insgesamt mehr als 600 eingeschlagene Menschenschädel entdeckt. Gefunden wurden die sterblichen Überreste in einer kreisförmigen Mauer, die 2015 bei Ausgrabungen in der Nähe des größten Azteken-Tempels im Zentrum der Hauptstadt ans Tageslicht gekommen war.