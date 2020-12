Mit zwei Zwölfjährigen! Wels verliert in der CL

Der österreichische Teilnehmer an der Tischtennis-Champions-League der Männer, SPG Walter Wels, war nach dem coronabedingten Ausfall seines A-Teams beim Turnier in Düsseldorf im ersten Match wie erwartet chancenlos. Die mit zwei Zwölfjährigen angetretenen Oberösterreicher unterlagen am Freitagabend in Gruppe C dem deutschen Meister Saarbrücken mit 0:3.