Kurz und schmerzlos: Corona-Test war kein Problem

Die Mühlviertler sind einfach brav: In der Früh war der Parkplatz vor der Teststation in der Turnhalle der NMS Oberneukirchen schon ziemlich voll, bereits im Eingangsbereich gab es den ersten Stau – weil die Landbevölkerung lieber zu früh als zu spät kommt. Nach etwa 25 Minuten Warten war’s so weit, berichtet „Krone“-Redakteur Christoph Gantner: „Ein freundlicher junger Sani steckte mir das berühmt-berüchtigte Staberl in die Nase, zählte dann bis drei. Es war kurz und (fast) schmerzlos. Nach ein paar Minuten kam auch schon das SMS mit einem Link zum Testergebnis: negativ. Gott sei Dank. Und ich werd’ es wieder machen, wenn es der Sache dient.“