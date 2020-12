USA: Sportler gegen Rassismus protestieren lassen

Die Arbeitsgruppe des USOPC empfahl laut einer am Donnerstag veröffentlichen Mitteilung zudem, die umstrittene Regel anzupassen, die diese Proteste bei Olympischen Spielen und den Paralympics derzeit verbietet. Dass sich die USA als olympisches Schwergewicht so klar positionieren, ist ein eindeutiges Signal an das Internationale Olympische Komitee.