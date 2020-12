Machen Sie Tieren ein Geschenk der Nächstenliebe!

Jeden Tag erreichen uns zahlreiche Hilferufe! Durch die kostenlose Veröffentlichung in der Tierecke finden wir entlaufene Vierbeiner wieder und vermitteln all jene Geschöpfe, die von ihren Besitzern nicht mehr behalten werden können. Und glauben Sie mir, wir sind oft verzweifelt und den Tränen nahe bei dem Tierleid, das an uns herangetragen wird. Denn wie kann es sein, dass sich jemand einen Babyhund kauft und ihn Tage später wieder loswerden will? So geschehen beispielsweise bei „Olaf“, der kleinen Bulldogge. Weil er eine lebensnotwendige Operation benötigte, wurde er von seinen Besitzern verstoßen. Wir haben die Kosten übernommen, und „Olaf“ konnte gerettet werden. Besonders schön: Schließlich haben wir ihn auf einen wunderbaren Platz bei einer Tierärztin vermittelt.