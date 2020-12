Penissymbol am Himmel: Airline zieht Konsequenzen

Der Fußballer des Zenit St. Petersburg hatte öffentlich in einer Videobotschaft Fehler eingeräumt. Bei seinem Klub hatte er zeitweilig die Kapitänsbinde abgeben müssen, spielte aber weiter. Die Nationalmannschaft will im Frühjahr über seine Rückkehr entscheiden. „Wir haben Dsjuba die Möglichkeit gegeben, mit seiner Familie Zeit zu verbringen“, erklärte Nationaltrainer Wladislaw Tschertschessow. „Die nächsten Spiele der Sbornaja sind im März - möglich, dass da alle schon anders auf die Situation schauen. Entlassen ist niemand. Wir schauen mal, was im Frühjahr ist“, sagte der Trainer.