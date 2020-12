Vorbereitet auf die Testung der Massen

Auch in Eisenstadt ist alles bereit. Im Allsportzentrum findet sich die größte Teststation des Landes. Knapp 20.000 Menschen können hier in Summe beprobt werden. Hintergrund ist, dass die Landeshauptstadt neben den rund 15.000 Einwohnern noch 18.000 Einpendler hat, von denen manche möglicherweise spontan vorbeischauen wollen. Für heute sind 1300 Personen bereits fix angemeldet, am Vormittag gibt es so gut wie keine freien Plätze mehr.