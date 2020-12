Stripclub-Skandal! NBA-Star provoziert Rauswurf

Riesiger Wirbel um NBA-Superstar James Harden! Statt mit den Houston Rockets in die Saisonvorbereitung zu starten und sich dafür in Quarantäne zu begeben, vergnügte sich der All Star in einem Stripclub, womit er gleich mehrere Auflagen der NBA gebrochen hatte. US-Medien mutmaßen nun: Harden wolle damit seinen Rauswurf bzw. einen Trade erzwingen.