Anderson wirbt im Bikini für Assange-Begnadigung

Auf einem zweiten Foto - diesmal voll bekleidet - hält sie das Schild „Ich bin Julian Assange“ hoch. Die „Baywatch“-Sexbombe soll mit Assange ein Verhältnis gehabt haben, während der in London in der ecuadorianischen Botschaft lebte. Der gebürtige Australier wollte so Strafverfolgung wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden und Spionagevorwürfe in den USA entgehen.