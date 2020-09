Auslieferungsverfahren gegen Assange geht weiter

Amnesty sammelte 400.000 Unterschriften

Auch Amnesty International forderte mit rund 400.000 Unterschriften - davon 22.941 aus Österreich - US-Behörden auf, die Anklage gegen Assange fallen zu lassen. „Diese Anhörung ist die jüngste besorgniserregende Attacke in einem großangelegten Angriff gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung“, teilte Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, in einer Aussendung am Montag mit, und warnte: „Wenn Julian Assange strafrechtlich verfolgt wird, könnte dies in weiterer Folge auch das Recht auf Informationsfreiheit von uns allen beeinträchtigen. Am Dienstag wird die Unterschriftenliste aus Österreich an die US-Botschaft in Wien überreicht.