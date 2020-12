Zu wenig Corona-Schutz in den Kursen des Wifi?

Das Ausbildungsprogramm des WIFI läuft auch in Coronazeiten weiter. Doch einige Kursteilnehmer kritisieren die Art und Weise. „Es wird zu viel auf persönliche Anwesenheit gesetzt. Hier müsste es mehr Fernunterricht geben, so wie bei den Schülern etwa“, meint ein besorgter Absolvent. Auch mehrere seiner Kurskollegen schlagen in die gleiche Kerbe. Zudem habe er das Gefühl, dass nicht ausreichend gelüftet und die Maskentragepflicht nicht konsequent genug umgesetzt werde: „Einige von uns fühlen sich deshalb schlichtweg nicht sicher“, so der Mann im Gespräch mit der „Krone“.