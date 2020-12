Warum es die optimale Lockdown-Länge nicht gibt

Optimal ist überall anders

Ist es aufgrund der komplexen Begebenheiten unter diesen Annahmen schon schwierig, eine halbwegs globale Einschätzung zu treffen, komme nun mit den auch international immer stärker werdenden Ermüdungserscheinungen in der Gesellschaft, was das Einhalten der Maßnahmen betrifft, zumindest ein weiterer entscheidender Faktor dazu. „Das haben wir in unserem ersten Modell noch gar nicht drinnen“, so die Forscherin, die mit dem Team an erweiterten Analysen arbeitet. Mit der Impfung, der Impfstrategie und der Impfbereitschaft komme dann ein weiterer entscheidender Aspekt voraussichtlich bald dazu. All das führe „zu sehr unterschiedlichen ,optimalen Strategien‘“.