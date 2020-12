„Familien getrennt, aber Lkw-Transit freigestellt“

Für Gurgiser zeige sich derzeit einmal mehr, mit welcher Intensität der Lkw-Transit über den Brenner von der Politik geschützt, geschont und forciert werde. „Während Familien – zu Recht – streng darauf achten müssen, Kontakte so weit als möglich zu reduzieren und Großeltern nicht mehr zum engsten Familienkreis gehören, bleibt die Lasterlawine ungeschoren.“ Und dies in einer Zeit, in der aufgrund der brisanten Situation mit Höchstgeschwindigkeit Covid-Massentests organisiert werden.