Sportlerin des Jahres: Harte Zeit, ein wenig Beach

Basis für Olympia

Für Dadic ist das Trainingslager trotz mancher Einschränkungen unentbehrlich. Temperaturen von 20 Grad ermöglichen eine unvergleichbar höhere Qualität. Daher wird die 26-Jährige bis kurz vor Weihnachten auf Teneriffa bleiben und mit Philipp Unfried an den Grundlagen für alle Disziplinen des Siebenkampfes arbeiten. „Für mich ist das die härteste Zeit des Jahres“, meint Dadic. „Dieses Training wird die Basis für die kommende Saison bilden.“ Und in der will Ivi alles daran setzen, um bei den Olympischen Sommerspielen eine Medaille zu erringen.