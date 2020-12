Ab 10.30 Uhr: Verhindert ÖSV nächste RTL-Pleite?

Mehr als ein Monat nach der Abreibung beim Weltcup-Auftakt in Sölden streben Österreichs Riesentorlauf-Herren am Wochenende in Santa Caterina einen Schritt nach vorne an. Zumindest in den Top-10-Bereich wollen die Österreicher am Samstag und Sonntag (10.30 und 13.30 Uhr) vorstoßen. Das Rennen können Sie HIER im sportkrone.at-Liveticker mitverfolgen!