Gelbe und Rote Karte! Revolution im Skispringen

Eklat bei WM

Der WM-Eklat hat also Folgen. In Trondheim hatten manipulierte Anzüge von Norwegern einen Betrugsskandal nach sich gezogen. Der WM-Gastgeber hatte die Anzüge mit einem laut Reglement verbotenen Band ausgestattet, das für mehr Stabilität nach dem Absprung sorgen soll. Sportdirektor Jan Erik Aalbu räumte den Betrug an den Anzügen von Marius Lindvik und Johann André Forfang unter wachsendem Druck ein.