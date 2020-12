Steirischer Pfarrer wird nun zum Fernseh-Star

Die Herzen der Menschen berühren

Auch jetzt in der Weihnachtszeit setzt der Pfarrer auf prominente Künstler. Am Heiligen Abend wird Silvio Samoni (hat gerade eine weihnachtliche Best-of-CD veröffentlich) die Mette mitgestalten, am Neujahrstag jazzt Simone Kopmajer in der Kirche, und am Drei-Königs-Tag wird neben Bischof Wilhelm Krautwaschl auch Musicalsängerin Nina Bernsteiner den Feiertagsgottesdienst aufwerten. „Diese Musiker berühren die Herzen der Menschen. Ihre Lieder und Texte werden nicht als Fremdkörper in der Kirche gesehen, sondern als zeitgemäße Form des Feierns. Damit fühlen sich die Menschen in der Kirche zuhause.“