Paar gab sich das Ja-Wort am Krankenbett

So eine Hochzeit ist nicht alltäglich: Am Dienstag um 14…Uhr gaben sich Gaby Jarosch und Emil Gruber das Ja-Wort – im Krankenhaus in der Landeshauptstadt. Das Paar führt schon seit langem eine Fernbeziehung: Die Braut lebt in Vorarlberg, der Bräutigam ist kein Unbekannter in der Grazer Kulturszene. Im ersten Lockdown, als die beiden mehr Zeit miteinander verbrachten, spielten sie bereits mit dem Gedanken, den Bund der Ehe zu schließen.