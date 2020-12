Die Greißlerei der Herzen

Viele Nahversorger auf dem Land mussten zusperren, da es für kleine Geschäfte immer schwieriger wird zu überleben. Die in drei Generationen fast 100 Jahre lang geführte Greißlerei der Familie Gabriel in Hannersdorf hatte 2017 die Pforten geschlossen, als sich die letzte Chefin mit 76 voller Wehmut verabschiedete. Bürgermeister Gerhard Klepits und Kollegen im Gemeindevorstand gaben die Hoffnung aber nicht auf, wieder auf ein gutes traditionelles Kaufhaus zählen zu dürfen. „Mitten in den Corona-Turbulenzen hat uns die Begeisterung gepackt, dem Wunsch nach einem Nahversorger nachzukommen“, sagen die Unternehmer Anna Malinovic und Ronald Gollatz von der Hannersberg GMG KG. Nach umfangreichen Vorbereitungen war es jetzt soweit. Das Kaufhaus – ein Pilotprojekt der „Land Initiative“ der Post AG mit Alois Mondschein als treibende Kraft – öffnete um 6 Uhr in der Früh.