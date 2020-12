Anschober: Hinter Todeszahl „steht Leid, Trauer“

Hospitalisierungszahl um 9,65 Prozent in sieben Tagen gesunken

Die Zahl der Hospitalisierungen sank in den vergangenen sieben Tagen um 9,65 Prozent. „Die Situation in den Intensivstationen ist jedoch nach wie vor von einer starken Überlastung geprägt. Wir müssen das Ziel erreichen, bis Weihnachten die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in den Intensivstationen in Richtung 200 abzusenken. Erst dann kann die Überlastung so stark verringert werden, dass ausreichend Ressourcen für ein Nachholen der jetzt verschobenen Operationen geschaffen werden können“, so der Gesundheitsminister.