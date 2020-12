Absiedelungswillige müssen ohne Förderung bleiben

Das Traditionsgasthaus Rodlhof in Ottensheim ist eines der letzten Gebäude, das abgerissen wird. Dessen Besitzer hatten sich nach der Flut von 2013 zum Weggehen entschlossen. In dieser ersten Phase bekamen 155 Eigentümer in der „gelben Zone“ ein Absiedelungsangebot in der Höhe von 80 Prozent des Schätzwertes. 149 Betroffene ließen sich das Angebot ausstellen, 72 nahmen es an. Von diesen 72 haben 64 alle Auflagen erfüllt, die Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht. Insgesamt wurden dafür bisher 31 Millionen Euro ausbezahlt.