NBA-Star wechselt überraschend nach Washington

NBA-Star Russell Westbrook wechselt überraschend zu den Washington Wizards. Sein bisheriger Klub, die Houston Rockets, bekommt im Tausch den zuletzt lange verletzten John Wall und ein Erstrundenzugriffsrecht bei der Talentevergabe in der stärksten Basketball-Liga der Welt, wie beide Teams am Mittwochabend mitteilten. Westbrook, 2017 zum wertvollsten Spieler der NBA gekürt, spielte nur eine Saison in Houston und war davor lange bei den Oklahoma City Thunder.