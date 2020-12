Norwegen verzichtet auf Weltcup-Starts

Teamleader Johannes Hösflot Kläbo und Emil Iversen haben den Anfang gemacht, noch am Montag zog der gesamte Verband mit. Norwegen verzichtet auf die Entsendung seiner Männer-und Frauenteams zu den Skilanglauf-Weltcuprennen in Davos (12./13. Dezember) sowie in Dresden (19./20. Dezember). Die Teilnahme an der am 1. Jänner im Val Müstair (Schweiz) startenden Tour de Ski sei ungewiss, teilte der Verband am Dienstag weiters mit.