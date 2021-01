Lady Di: Darum entschied sie sich für „Rachekleid“

Da diese aber schon vorab in die Presse gelangt war, warf Diana demnach einen Blick in ihren Kasten und fand das schwarze Wow-Dress, das längst legendär geworden ist. Stambolian verriet, dass Lady Di das Kleid eigentlich schon drei Jahre zuvor gekauft habe, es dann jedoch für zu gewagt am royalen Parkett empfunden habe. An jenem Abend im Juni 1994 entschied sich die damals 33-Jährige jedoch um. „Sie wollte wie eine Million Dollar aussehen. Und das tat sie“, so Dianas damalige Stylistin Anna Harvey.