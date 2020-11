Bundesheer übernimmt Betreuung in Pflegeheim

Im Seniorenpflegeheim St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wurden 36 der 40 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, das sind 90 Prozent. Zusätzlich sind drei Viertel des Pflegepersonals positiv oder als Kontaktpersonen der Kategorie eins in Quarantäne. Die Betreuung übernimmt von Montag bis Mittwoch das Bundesheer. Das gab das Verteidigungsministerium am Sonntagabend in einer Aussendung bekannt.