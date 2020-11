Ein Jahr nach Überfall: „Das macht mich sauer“

Der Vorfall in der Kebab-Bude war der fünfte der siebenfachen Serie an Raubüberfällen zwischen 16. November und 1. Dezember 2019. Ebenfalls betroffen waren eine Trafik, eine Tankstelle, ein Hotel (alle davon in Maxglan) sowie zwei Billa-Filialen in Salzburg-Lehen und ein Nahversorger in Thalgau. In Maxglan versetzten die Taten die Anwohner in Angst und Schrecken. „Gäste konnten für drei Wochen nur mit Schlüssel in das Hotel gelangen“, erinnert sich Georg Mayer vom Hotel zur Post in der Maxglaner Hauptstraße zurück. Die Polizei reagierte mit erhöhter Präsenz. Für Gürel war jedoch stets klar: „Maxglan ist ein sicheres Pflaster.“