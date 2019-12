Salzburger Überfallserie gibt Polizei Rätsel auf

Kebab-Imbiss überfallen

Mit einem, wie er es ausdrückt, „pickelgesichtigen“ jungen Täter bekam es Gökhan Gürel am Sonntag gegen 19 Uhr in seinem Kebab-Imbiss in der Maxglaner Hauptstraße zu tun: „Ich hatte zugesperrt und war gegenüber bei der Sparkasse Geld abheben. Danach bin ich noch mal zurück ins Geschäft. Ich musste im Büro was nachsehen, und plötzlich habe ich gemerkt, dass wer reingekommen ist“, schildert er.