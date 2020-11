Junge Talente treten virtuell im Wohnzimmer auf

„Unsere Musikschule hat so großen Anklang gefunden. Wir haben fast an die 70 Schüler. Es ist natürlich traurig, dass das öffentliche Adventkonzert mit den jungen Talenten wegen Corona nicht stattfinden kann. Deshalb haben wir uns diese Variante überlegt“, erklärt Bürgermeister Arnold Marbek. So will man die Weihnachtszeit mit beliebten Adventmelodien bereichern. Mit viel Vorfreude und Engagement haben die Schüler stimmungsvolle Weihnachtslieder auf verschiedenen Instrumenten einstudiert und auf Video gebannt.