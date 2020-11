Denkmalschutz für Hallenbad

Nun ist es entschieden: Das Hallenbad in Neusiedl am See wird unter Denkmalschutz gestellt. Die Sporteinrichtung musste zuletzt wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Mit dem jetzigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist endlich der Weg frei für eine umfassende Generalsanierung des Gebäudes.