Drei ÖSV-Herren überstehen die Quali ++ Luitz top

Das Quali-Ergebnis:

1. Stefan Luitz (GER) 45,77 Sek.

2. Alexis Pinturault (FRA) +0,03

3. Alexander Schmid (GER) +0,07

4. Adrian Pertl (AUT) +0,26

5. Thibaut Favrot (FRA) +0,28

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,35

7. Semyel Bissig (SUI) +0,37

8. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,39

9. Filip Zubcic (CRO) +0,45

10. Erik Read (CAN) +0,46

11. Christian Hirschbühl (AUT) +0,47

12. ex aequo Gino Caviezel (SUI) und Atle Lie McGrath (NOR) je +0,48

14. Timon Haugan (NOR) +0,52

15. Dominik Raschner (AUT) +0,53

16. Mathieu Faivre (FRA) +0,54.