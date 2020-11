„Reality-TV“: Parallelrennen ab 17.50 Uhr LIVE

Auch ohne den mit Corona infizierten Marco Schwarz hofft Österreichs Herren-Skiteam beim Parallelrennen am Freitag in Lech/Zürs auf die eine oder andere Finalqualifikation. Nur 16 Athleten sind in der Entscheidung mit dabei, Roland Leitinger war vergangene Saison Dritter in dieser Disziplin in Alta Badia. ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher glaubt, dass die vielen Leute daheim froh seien, wenn im Fernsehen mal „was Reales“ als Ausgleich zu Filmen läuft. Das Rennen gibt es hier ab 17.50 Uhr im Liveticker!