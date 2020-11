Fotos mit Maradona: Bestatter sorgen für Empörung

Legende erlitt Herzinfarkt

Maradona war am Mittwoch in seinem Haus in Tigre nördlich von Buenos Aires gestorben. Die Obduktion habe bestätigt, dass der 60-Jährige an einem Herzinfarkt gestorben sei, hieß es in Medienberichten. Maradona sei demnach am Mittwoch gegen 11.30 Uhr Ortszeit leblos in seinem Bett gefunden worden. Ein Neffe habe ihn am Abend zuvor gegen 23 Uhr vermutlich als Letzter lebend gesehen.