Tottenham besiegt Rasgrad und zieht LASK davon

Tottenham musste dank Carlos Vinicius nicht lange Zittern. Der Brasilianer, in der vergangenen Saison Torschützenkönig in Portugal, erzielte in der 16. Minute seinen ersten Treffer für die Spurs und legte in der 34. Minute das 2:0 nach. Harry Winks (63.) und Lucas Moura (73.) trafen für die Mannschaft von Startrainer Jose Mourinho nach der Pause.