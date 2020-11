Europa League: Baumgartner trifft für Hoffenheim

Schützenhilfe für Rapid durch Arsenal

In Gruppe B gab es von Arsenal Schützenhilfe für Rapid. Die nun fürs Sechzehntelfinale qualifizierten „Gunners“ kamen gegen Molde zu einem 3:0-Auswärtssieg. Dadurch hätte Rapid im Falle eines Erfolgs gegen Dundalk in der letzten Runde am 10. Dezember in Wien gegen die Norweger ein Finalspiel um einen Platz in der Runde der letzten 32.