Ab 21 Uhr LIVE: Dundalk gegen Rapid

An Kühbauers Stelle coacht wie schon am Sonntag beim 3:4 in Ried Assistenztrainer Manfred Nastl. „Wir wissen, worum es geht. Wir wollen drei Punkte holen, damit wir im Rennen bleiben“, erklärte der 48-Jährige und betonte, er verspüre „sehr große Vorfreude“.