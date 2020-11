Flut an Wohnbauten: Kematen zieht die Notbremse

Stopp dem Flächenverbrauch

Die im Gemeinderat vertretenen Parteien sind ob dieser Entwicklung alarmiert. „Täglich werden in Österreich 20 Fußballfelder an Grünland verbaut und zubetoniert. Einen Bauboom gibt es ebenfalls in den Umlandgemeinden von Innsbruck. Kematen ist ein gefragter Wohnort, kinder- und familienfreundlich, mit niedriger Gebührenbelastung und toller Anbindung an Innsbruck. Nicht zuletzt deswegen schielten und schielen zahlreiche externe Bauträger (private und gemeinnützige) auf uns, um hier Wohnbauprojekte zu verwirklichen“, heißt es in dem Antrag der Liste Gemeinsam Unabhängig für Kematen (GUK).