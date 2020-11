Ab 21 Uhr LIVE: Bayern - Salzburg! Die Revanche?

Nach Magerkost in der Liga will Red Bull Salzburg im Champions-League-Hit bei Titelverteidiger Bayern München am Mittwochabend (21.00 Uhr/live im Sportkrone.at-Ticker) wieder eine internationale Sternstunde liefern. Nur dann ist Zählbares gegen David Alaba und Co. denkbar, das 2:6 vom Hinspiel ist Mahnung genug. Aber: „Bullen“-Coach Jesse Marsch hofft auf einen Lerneffekt, die Fans träumen von einer Revanche. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.