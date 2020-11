So laufen die Massentests in Vorarlberg ab

Anschließend (7. Dezember) folgen die etwa 1200 Polizistinnen, Polizisten und polizeiliche Verwaltungsangestellten im Land. In einem dritten Schritt starten dann die eigentlichen Massentests für die breite Bevölkerung. Je mehr mitmachen, desto besser der EffektSinn macht all der Aufwand allerdings nur, wenn sich am Ende des Tages ein Gutteil der Bevölkerung bereit erklärt, sich freiwillig testen zu lassen. Landeshauptmann Markus Wallner appelliert daher an die Solidarität der Vorarlberger: „Die Massentests sind eine Möglichkeit für jeden einzelnen, einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise zu leisten.“