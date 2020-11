Mit Platte schon wieder Weltcup am Radar

Auf die kann sich Jakob auch in seinem eigentlichen Metier, beim Skibergsteigen, verlassen. Weshalb er den Weltcup-Start Mitte Dezember am Passo Tonale (It) anpeilt. Grünes Licht vom Arzt vorausgesetzt. „Der Arm wird beim Vertical nicht voll belastet“, erklärt Herrmann. „Und der Weltcup reizt mich schon wieder. Außerdem brauche ich einen Trainingslauf.“ Denn im Jänner ’21 geht’s, so Corona mitspielt, rund: Staatsmeisterschaft in Leogang, Mountain Attack in Saalbach, bei der es einen Titel zu verteidigen gilt, anschließend die WM in Andorra!