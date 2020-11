Stadlober topfit in Saison - Eltern waren positiv

Im Laufe ihres letzten Trainingskurses im finnischen Muonio erfuhr sie von Corona-Infektionen ihrer Eltern Roswitha und Alois Stadlober, sie mussten mit leichten Symptomen in Quarantäne, sind mittlerweile aber wieder genesen. Freunde und Bekannte erwischte es jedoch deutlich heftiger, erzählte Teresa Stadlober nach ihrer Ankunft in Ruka. „Im Sommer und Frühjahr habe ich noch keinen gekannt, der positiv war, aber die zweite Welle jetzt hat es in sich. Einige hat es wild erwischt, da überlegt man schon, das geht einem nahe. Ich war froh, dass ich in Muonio war“, sagte Stadlober. Den ursprünglich geplanten Zwischenstopp daheim vor der neuerlichen Reise nach Finnland ließ sie aus und reiste direkt nach Ruka weiter.