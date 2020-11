Cheyenne Ochsenknecht: Schwanger trotz Verhütung

In den Medien will die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht ihr Baby übrigens nicht zeigen. „Wir werden das Kind nur von hinten zeigen oder mal eine Hand oder einen Fuß. Ich komme aus der Generation, wo ich selber entscheiden konnte, ob ich in die Öffentlichkeit möchte oder nicht. Unser Kind darf ab einem gewissen Alter selber entscheiden, wie es leben möchte“, begründet sie ihren Entschluss.