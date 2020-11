Netanyahu beim Feind auf geheimer Mission

Das ultrakonservative Saudi-Arabien hat sich traditionell für die palästinensische Sache eingesetzt und alle offiziellen Kontakte mit Israel gemieden. Doch das Königreich, seine Verbündeten am Golf und Israel haben ein gemeinsames tiefes Misstrauen gegenüber dem Iran. DIe US-Regierung versucht seit geraumer Zeit die Regional-Großmacht dazu zu bewegen, wie ihre Nachbarn Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain offizielle Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Bisher lehnt das saudi-arabische Königshaus eine Normalisierung der Beziehungen ab. Es erlaubt aber mittlerweile israelischen Flugzeugen, den heimischen Luftraum zu durchqueren für neue Ziele in der Golfregion und für Ziele in Asien.